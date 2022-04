Archiviato il successo dello Stadium, l'Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per il primo vero allenamento settimanale in preparazione al match di sabato contro l'Hellas Verona. La seduta - aggiorna La Gazzetta dello Sport - è stata preceduta da una sessione video per rivedere gli errori commessi contro la Juve, poi il gruppo è sceso in campo al completo. Una novità di formazione per la sfida contro i gialloblu può essere in difesa, dove De Vrij potrebbe rimpiazzare D'Ambrosio con lo slittamento di Skriniar come centrale di destra; l'altra riguarderà invece l'attacco, dove Correa è in vantaggio su Sanchez per affiancare Dzeko e rimpiazzare lo squalificato Lautaro. Dumfries e Perisic restano in vantaggio su Darmian e Gosens, con Barella, Brozovic e Calhanoglu intoccabili a centrocampo.