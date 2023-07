Domani verrà annunciato il trasferimento di Onana al Manchester United e sempre domani è in programma un summit di mercato ad Appiano Gentile tra dirigenza e Inzaghi. Dopo l'addio a Lukaku, ci sarà da affondare il colpo per un attaccante al posto del belga.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi vorrebbe andare più sul sicuro, quindi caldeggia l'opzione Morata: "L’ex bianconero aspetta che venga depositato il suo rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid: la scadenza passerà dal 2024 al 2026, lo stipendio sarà spalmato da 9 a 6 milioni, ma soprattutto la clausola per portarlo via passerà da 20 a 12 - spiega la rosea -. Quando questo passaggio burocratico verrà fatto, l’acquisto di Alvaro diventerà particolarmente conveniente. Non a caso la Roma guarda allo spagnolo e lo spagnolo guarda a Mou: i giallorossi hanno offerto 4,5 milioni più 500mila di bonus fino al 2027, quando l’attaccante avrebbe quasi 35 anni. L’entrata in scena dell’Inter, però, potrebbe cambiare il quadro: non solo per il gradimento di Inzaghi, ma anche per l’antica conoscenza con Marotta. Controindicazione, però, l’assenza di Decreto Crescita che farebbe lievitare quasi al doppio del netto il lordo da pagare".

Altri nomi? C'è Mehdi Taremi che piace pure al Milan, è stato proposto il marocchino Youssef En-Nesyri del Siviglia e poi occhio a Folarin Balogun dell’Arsenal, reduce da un'ottima annata al Reims. "Balogun ha un contratto di soli due anni ancora, ma servirebbe un investimento cospicuo per portarlo alla corte di Inzaghi: i 40 milioni che aveva messo nelle mani del Chelsea dovrebbero venire offerti per intero all’altro club londinese, e forse non basterebbero", si legge. E M’Bala Nzola? Solo come quarta punta in caso di addio di Correa.

