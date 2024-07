Alex Perez e Luka Topalovic sono i due colpi giovani del mercato dell'Inter. Entrambi sono nati nel 2006, hanno 18 anni e saranno aggregati alla Primavera, anche se Inzaghi li valuterà durante il raduno pre campionato: l'obiettivo è provare a convincere il tecnico. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, svelando poi anche i modelli dei due nuovi baby nerazzurri.

Il difensore spagnolo, arrivato dal Betis in prestito con diritto di riscatto, quando non si allena "si divora i video di Ronald Araujo", centrale uruguayano del Barcellona. È lui il suo riferimento difensivo. Impressioni positive anche per il centrocampista sloveno che invece studia De Bruyne, ha personalità ma chiamato ovviamente a crescere. "Chi lo sta osservando da vicino lo definisce un filo acerbo, ma molto tecnico".

