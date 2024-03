C'è un premio da 15 milioni (netti) che attende la squadra in caso di passaggio del turno contro l'Atletico Madrid. Come svela la Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ha preparato un regalo sostanzioso in caso di passaggio ai quarti ti finale.

Ma non è un qualcosa di nuovo: gli incentivi per i giocatori fissati prima della fase ad eliminazione diretta prevedono infatti un bonus di 2 milioni netti per ogni passaggio del turno. Fare fuori i Colchoneros porterebbe il primo mattoncino, centrare la semifinale frutterebbe altri 2 milioni. Stesso dicasi per un eventuale ritorno alla finalissima dopo Istanbul. Per Inzaghi e il suo staff, invece, è un discorso a parte: altri 5 milioni da dividersi equamente.

Giova ricordare come l'Inter abbia già incassato molto da questa Champions. Ad esempio, il solo passaggio agli ottavi è valso 9,6 milioni, mentre l'eventuale approdo ai quarti ne frutterebbe 10,6. Poi 12,5 per le semifinali e 15,5 per la finale (la vittoria paradossalmente ne porta “solo” 4,5).

Tutto passa da Madrid, tanto per cominciare.

