L'Inter di Oaktree è nata da qualche ora, con tanto di annuncio ufficiale diramato anche sul sito nerazzurro qualche minuto fa, ma l'agenda degli uomini del fondo statuinense è già fitta di appuntamenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Alejandro Cano, co-head of Europe for Oaktree's global opportunities strategy, e Katherine Ralph, Oaktree's global opportunities strategy managing director, hanno lasciato la città dopo una full immersion nel mondo nerazzurro tra meeting con consulenti e studi legali. Presto torneranno a Milano.

All'orizzonte c'è la convocazione dell'assemblea degli azionisti che porterà alla nomina del nuovo CdA e del nuovo presidente dell'Inter. L'obiettivo è farlo il prima possibile, rispettando sempre i termini di legge, anche se la dirigenza continua a lavorare senza sosta per programmare la prossima stagione. Nelle prossime settimane i rappresentanti di Oaktree incontreranno i vertici del calcio italiano, Figc e Lega Serie A, il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Fontana. Da capire quando l'incontro con la prima squadra e mister Inzaghi. Nel caso del tecnico potrebbe avvenire a fine stagione e quindi la prossima settimana per parlare anche di rinnovo.