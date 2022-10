Ma attenzione, perché l'avanzamento in Champions League rappresenta come al solito un moltiplicatore anche in termini di brand. E lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: "A gennaio l’Inter avrà sia un nuovo main sponsor, sia un nuovo marchio da piazzare lungo la manica. Ed è chiaro come la visibilità europea non possa che giovare, in questo senso, visto che la ricerca delle aziende è ancora in corso".

I nerazzurri devono terminare l'opera battendo fra due setitmane il Viktoria Plzen a San Siro. Per la gloria, ma non solo...