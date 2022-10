Dopo il pareggio del Camp Nou, per l'Inter di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato in programma domenica a San Siro contro la Salernitana. Il tecnico nerazzurro punta a recuperare alcune pedine, tra cui Lukaku, ma il ritorno del belga potrebbe slittare ancora. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante si sottoporrà ad altri test per capire a che punto è la condizione fisica e atletica dopo l'infortunio rimediato. Non è da escludere che lo staff medico nerazzurro, per prudenza, faccia slittare la sua convocazione da domenica alla trasferta del 22 contro la Fiorentina.