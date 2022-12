Così come successo nel corso della scorsa estate, il calciomercato del Monza si annuncia movimentato anche a gennaio, tra entrate e uscite. Da una parte, l'obiettivo di Adriano Galliani è snellire una rosa extra-large che comprende 40 giocatori, dall'altra è tentare qualche colpo a effetto dei suoi da regalare a Raffaele Palladino per la seconda parte di stagione. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, trattative vere e proprie non sono state ancora intavolate, al massimo restano vive alcune suggestioni come quella di Djimsiti, Gagliardini, Lazovic e Brekalo.