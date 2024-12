Ieri è stato effettuato il sorteggio del Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre divise in 8 gironi da 4. L'Inter ha pescato River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

Per la Gazzetta dello Sport, ovviamente, il pericolo numero uno è quello argentino, ma anche la scuola messicana e quella giapponese non sono da sottovalutare. E poi? Qualora si passasse il girone? Vincendo il gruppo, la squadra di Inzaghi può trovare il Fluminense, brasiliana abbordabile, negli ottavi; il City nei quarti; una tra Bayern e Botafogo in semifinale.

Una competizione senza dubbio affascinante. "Il guaio è che il calendario non permette aggiunte, e infatti queste sono date extra che obbligheranno Fifa e club a rivedere qualcosa, se vogliono proseguire nel 2029, aspettando le reazioni di Leghe e calciatori, l’eventuale ricorso al tribunale Ue, e le conseguenze sulla stagione successive", si legge.