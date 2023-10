Dopo i colloqui proficui delle scorse settimane tra l'Inter e Rafaela Pimenta, agente di Henrikh Mkhitaryan, a strettissimo giro ci sarà un’altra riunione tra le parti per provare ad arrivare a un accordo per il rinnovo dell'armeno entro Natale. L'intesa, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere trovata a un anno più opzione quasi garantita per il successivo, di fatto un biennale alle stesse condizioni economiche precedenti, ovvero 3,5 milioni di euro a stagione. "Se c’è una cosa che l’Inter ha imparato dal caso Skriniar, è che è meglio non trascinare troppo i contratti in scadenza, anche nei casi in cui c’è una certa fiducia sulla possibilità di prolungare. La trattativa con l’armeno è, ovviamente, diversa da quella con il centrale difensivo perché differenti sono l’età e le prospettive, e in questo caso non c’è di mezzo un gigante con portafoglio arabo", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

