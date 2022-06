Non solo Dybala. L'Inter, per l'attacco, fa sul serio anche sul fronte Romelu Lukaku, con il belga convintissimo di tornare a essere presto un calciatore nerazzurro. Uno scenario passato da impossibile a possibile grazie all'apertura al prestito del Chelsea. "Evidentemente la nuova proprietà del Chelsea ha preso atto della volontà di Tuchel (in vacanza in Umbria proprio in queste ore), ai ferri corti con Big Rom. Ma per entrare davvero nel vivo occorre che le due società approfondiscano i termini della cessione temporanea - spiega la Gazzetta dello Sport -. La cautela interista è legata al timore che i Blues pensino di unire la trattativa Dumfries con quella per Lukaku. Perciò, in questa fase, è determinante il ruolo diplomatico dell’avvocato Sébastien Ledure, rappresentante del belga".