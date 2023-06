L'offerta è di quelle enormi: 50 milioni al Chelsea e 40 l'anno al giocatore per tre stagioni. Ma Romelu Lukaku ha detto ancora no all'Al-Hilal: il belga vuole solo l'Inter. Lo conferma la Gazzetta dello Sport.

"È, però, il fattore tempo a fare la differenza: solo la rapidità dell’Inter potrà trasformare in realtà il desiderio bruciante del belga - si legge -. Romelu, seppur innamorato del nerazzurro, non potrà resistere in eterno nella sua torre d’Avorio, anche perché, a furia di offerte, prima o poi gli ostinati arabi finiranno per bucarla. Tradotto: il club di Zhang deve fare in fretta, sia ad incassare i soldi della cessione di Onana sia a reinvestire parte dell’incasso sul suo centravanti principe. Lo stesso belga vuole che si acceleri adesso anche per escludere l’ipotesi di una convocazione beffarda a Londra: non vorrebbe certo presentarsi al raduno Blues di Cobham (lui sarebbe atteso dopo l’11 luglio) e magari partire pure per la tournée americana".

L'idea dell'Inter, dopo il no a un prestito-bis da parte degli inglesi, è chiara: un anno di prestito oneroso, probabilmente superiore ai 5 milioni, aggiungendo un obbligo di riscatto a 30 per l’anno successivo. "I Blues considerano ovviamente più allettante la proposta dell’Al-Hilal, ma hanno anche la necessità di risolvere la partita senza arrivare al muro contro muro. Per ammorbidire la trattativa dovrebbero, quindi, venire in aiuto i soliti bonus, formulati proprio per sottolineare quanto Rom sia strategico per l’Inter del futuro. La cifra da versare al Chelsea crescerà notevolmente in caso di scudetto, obiettivo dichiarato della stagione e alla portata con la Lu-La vecchia maniera ai nastri di partenza. E lieviterà ancora di più in caso di vittoria della Champions League".

