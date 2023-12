Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez, che ieri ha lasciato il campo dolorante all'adduttore sinistro durante il match con il Bologna. Match stregato per l'argentino, che si è fatto anche parare un rigore: sarebbe stato il 18esimo gol in 23 partite considerando anche campionato e Champions.

Una frenata che in casa nerazzurra sperano non diventi un vero e proprio pit-stop in vista del Lecce. Secondo la Gazzetta dello Sport, comunque, Lautaro era solo un po’ affaticato quando si è seduto in panchina e messo una coperto sul viso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!