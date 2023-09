Lautaro Martinez si vede all'Inter ancora per tanti anni. E così il rinnovo (con adeguamento) è la logica conseguenza di un rapporto sempre più simbiotico tra l'attaccante e il club. "Non ci sarà da stupirsi se entro l’anno partiranno i dialoghi per rinnovare e adeguare il contratto dell’argentino - conferma la Gazzetta -. Benintesi: l’attuale scadenza, 2026, non mette fretta all’Inter. La società nerazzurra ha almeno altre tre priorità: Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries, questi saranno i prossimi tre discorsi di rinnovo affrontati. Ma c’è la volontà, una volta sistemate le urgenze, di andare incontro anche al Toro". Già nei prossimi mesi si dovrebbe entrare più concretamente nel dettaglio con l'agente del capitano, ritoccando la cifra attuale di 6 milioni netti a stagione.

"La società è contenta di come l’argentino stia svolgendo il ruolo di riferimento dentro lo spogliatoio, sia rispetto ai compagni di squadra, sia nel dialogo con il club. Non siamo di fronte a rapporti problematici, insomma. Tutt’altro. Ed è automatico pensare, dunque, che a fronte di un adeguamento dell’ingaggio, possa arrivare anche un prolungamento della scadenza", aggiunge la rosea. Fino a quando? Almeno fino al 2028.