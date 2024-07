Nel lungo elogio oggi dedicato dalla Gazzetta dello Sport a Lautaro Martinez si sottolinea come tra i bomber più attesi tra Europeo e Copa America, si possono contare nel 2023-24 attaccanti che hanno segnato di più rispetto all'argentino, ma non che abbiano inciso di più nelle vittorie delle rispettive squadre. Lautaro conta infatti 24 gol in 33 partite in Serie A, uno ogni 111' e cinque in 6 incontri in Copa America, uno ogni 44'. Titolare solo due volte. L'ennesimo segnale di maturità.

Cosa manca allora per essere considerato tra i top dei top? Oggi è sicuramente tra i più forti attaccanti al mondo, secondo la rosea un potenziale numero uno dopo l'estate appena vissuta, ma il dubbio allo status di fuoriclasse lo pone il bilancio in Champions League: 12 gol in 44 partite. Qui ci sono ancora margini di miglioramento per potersi candidare anche al podio del Pallone d'Oro. Serve l'ultimo step.