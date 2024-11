Lautaro sì o Lautaro no? È questo il grande dubbio che rimbalza nella mente di Inzaghi in ogni dopo sosta, con il capitano dell'Inter che di solito è sempre uno degli ultimi a fare ritorno ad Appiano dagli impegni con la sua Argentina. A questo giro il Toro è atteso a Milano nella giornata di giovedì, visto che l'Albiceleste scenderà in campo per sfidare il Perù nella notte tra martedì e mercoledì.

Prima del match di sabato pomeriggio contro il Verona avrà a disposizione solo un paio di allenamenti e quindi il tecnico nerazzurro pensa anche alle alternative in attacco. La prima opzione porta a Taremi, che comunque si ripresenterà ad Appiano nello stesso giorno dell'argentino. Secondo La Gazzetta dello Sport "il ballottaggio è già aperto": la forma e le prossime prestazioni dei due saranno decisive.

