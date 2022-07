Intrecci di mercato su tutta la mappa dell'Europa che possono coinvolgere anche l'Inter e Milan Skriniar. In particolare, la Gazzetta dello Sport fa riferimento alla situazione di Koundé, promesso sposo del Chelsea ma non ancora a Londra. "Il difensore del Siviglia si è infatti avvicinato al Barcellona e la cosa potrebbe provocare un effetto domino sul mercato dei centrali in Europa, con il nome di Skriniar sul taccuino dei club più importanti - si legge -. Non possono esserci certezze sul futuro dello slovacco. E questo nonostante il desiderio del giocatore di restare, come pure quello di Inzaghi di trattenerlo. Il tecnico è stato molto chiaro con i dirigenti: perso Bremer, che aveva approvato da tempo, ora l’allenatore non digerirebbe con facilità la partenza di Skriniar. I dirigenti lo sanno. Ma allo stesso tempo la necessità di fare cassa persiste. E non vanno sottovalutati i rischi di rinviare la cessione al prossimo anno, proprio in chiusura di bilancio al 30 giugno 2023".