L'Inter continua a seguire da vicino le vicende di Bento, il portiere individuato già da oltre un anno per il futuro della maglia numero 1 nerazzurra. Il 24enne sarebbe potuto essere interista già un anno fa, nei giorni dell'addio di Onana. L'Athletico Paranaense disse no alla cessione, concedendogli però la promesse di lasciarlo andare un'estate dopo. Per cui ora ci siamo.

L'idea dell'Inter è chiara: come conferma la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero acquistarlo subito e affiancarlo a Sommer per il 2024/25, per una sorta di viatico in vista del 2025/26 nel quale poi sarebbe il titolare indiscusso. Un po' come si fece ai tempi con Julio Cesar e Toldo o, più di recente, con Onana e Handanovic.

Il fatto che sia diventato il titolare del Brasile, però, non aiuta: tanti i club interessati a lui, soprattutto in Inghilterra dove spicca il Chelsea. Un qualcosa che fa godere l'Athletico, pronto a incassare più dei 15 milioni previsti in un primo momento. Ma l'Inter c'è.