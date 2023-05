Inter a Istanbul, in attesa di una tra Real e City. "A 13 anni dal trionfo di Mourinho, i nerazzurri tornano a giocarsi il trono d’Europa. Allora era stata una doppietta di un centravanti argentino, Diego Milito, a spalancare la gloria nella finale del Bernabeu; ora è stato un altro bomber argentino, Lautaro Martinez, a timbrare la certezza della finale di Istanbul, il prossimo 10 giugno - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Per l’Inter si è trattato del quarto derby vinto di fila, in tutte le manifestazioni, senza subire un solo gol. Risultato complessivo: 7-0. Una superiorità schiacciante che le due semifinali hanno certificato".

Ora la domanda: Real Madrid o Manchester City? Benzema o Haaland? "Non conta così tanto. Per l’Inter conta essere tornata in finale di Champions dopo 13 anni, dopo 11 gare perse in campionato; conta sapere già da ora che Lautaro non abbasserà gli occhi, che sia il Pallone d’oro Benzema o il gigante Haaland. La data del 10 giugno brilla sul calendario come il diamante del Topkapi".

