L'Inter è l’unica italiana rimasta in corsa per il Triplete: scudetto, Champions, Coppa Italia, più il supplemento nobile del Mondiale per club a giugno.

Lo ricorda la Gazzetta dello Sport all'indomani del 2-0 con il quale i nerazzurri hanno eliminato la Lazio nei quarti della coppa nazionale. E ora in semifinale l’Inter ritroverà il Milan per altri due derby (andata e ritorno). "Il conto delle sfide stagionali con il Diavolo salirà a cinque e al momento l’Inter è sotto: due sconfitte - una in Serie A e una in Supercoppa a Riad - e il pareggio nel secondo incrocio in campionato - si legge -. La partita di ieri sera ha detto due cose rilevanti. La prima: Arnautovic ha stappato lo 0-0 con un tiro mancino superlativo, da fuori, e si è confermato il terzo attaccante del mazzo, dietro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ieri tutti e due a riposo. Correa, bravo a procurarsi il rigore del 2-0, lo segue a ruota, quarta punta onorevole. Taremi è stato deludente una volta di più: siamo quasi a marzo, l’iraniano non ha attecchito e per incidenza oggi può considerarsi il quinto nella gerarchia del reparto. La seconda cosa che conta è la prestazione di Josep Martinez, il portiere sostituto di Sommer convalescente per la frattura di un pollice. “L’altro” Martinez ha dissolto ogni perplessità con due deviazioni decisive su Isaksen".

Due le cattive notizie: l'infortunio di Darmian quasi a inizio match e il persistente fastidio per Frattesi, che a fine gara ha chiesto il cambio.