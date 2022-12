Tullio Tinti, Paolo Castellini e Manuel Montipò non sono solo gli agenti di Scalvini, ma anche di Alessandro Bastoni. E allora - come spiega la Gazzetta dello Sport - il vertice con l'Inter è servito anche per tratteggiare lo scenario del nuovo rinnovo del centrale di Inzaghi. "Nell’occasione i vertici interisti hanno messo sul piatto un’offerta a lungo termine per Bastoni, vincolato per altri 18 mesi con uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro. Nei piani nerazzurri il rinnovo sino al 2027 può essere sottoscritto con una nuova base da 4,5 milioni netti a partire dalla prossima estate. Una soglia molto vicina alla ristretta cerchia dei top player dell’Inter. L’entourage del giocatore si è preso una pausa di riflessione. Saranno necessari nuovi round, ma è significativo che sia partito un dialogo che sinora era rimasto pericolosamente fermo", sottolinea la rosea.