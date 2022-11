Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cuadrado resta un'idea di mercato in casa Inter. In vista del Derby d'Italia in programma domani all'Allianz Stadium, la Rosea torna a parlare del futuro del colombiano della Juventus. "Occhio a Cuadrado: le voci di un possibile trasferimento a Milano si sono arrestate subito in primavera, dopo il rinnovo automatico per un altro anno con la Signora, ma il colombiano resta un’idea potenziale di Marotta per il futuro", si legge.