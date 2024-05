Sarà una giornata intensa in casa Inter quella di oggi come scrive la Gazzetta dello Sport. Previsto, infatti, il primo vertice tra i manager di Oaktree e Inzaghi, oltre che un nuovo faccia a faccia con Marotta e Antonello.

A Milano sono tornati Alejandro Cano e Katherine Ralph, dirigenti del fondo, proprio per incontrare il tecnico nerazzurro. Difficile - secondo la rosea - che i due entrino nello specifico di numeri, budget, tabelle di esercizio. Al contrario, è probabile che introducano in maniera generale il modus operandi del gruppo americano su un orizzonte di almeno tre anni.

Dopo il vertice con i due a.d., spazio a quello con Inzaghi. Poi, da domani, ogni ora sarà quella buona per mettere nero su bianco le strategie per il mercato, con Oaktree che incontrerà anche il resto dei dipendenti del club. Per il 4 giugno, convocata l'assemblea dei soci dalla quale nascerà il nuovo CdA.