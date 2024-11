Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, leggendo il bilancio dell'Inter nel dettaglio vengono a galla anche gli investimenti più onerosi delle ultime finestre di mercato.

In cima alla lista c’è Frattesi, a quota 31.378.764 milioni di euro, segue Pavard a 31.286.774, poi c’è Carlos Augusto a poco più di 13 milioni. Cifra molto elevata per Arnautovic, pagato poco meno di 11 milioni. "Almeno per ora sul campo non è valsa l’investimento", sottolinea la rosea.

Per quanto riguarda Zielinski, arrivato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Napoli, l’Inter ha sborsato 2,1 milioni per portarlo a Milano.

