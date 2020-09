Tra stasera o domani, Arturo Vidal potrebbe sbarcare a Milano per cominciare così la sua nuova avventura in Italia e poter finalmente riabbracciare il vecchio mentore Antonio Conte, questa volta all'Inter. Il cileno - conferma la Gazzetta dello Sport - ieri ha comunicato al Barcellona di essere pronto a rinunciare agli ultimi mesi di contratto, e in più sono state sistemate anche le ultime pendenze economiche. Ecco perché il Guerriero corre veloce verso i nerazzurri: ora - dopo con la risoluzione dei blaugrana in mano - manca il passo più importante, ovvero la firma sul contratto biennale (con opzione sul terzo anno) da sei milioni netti a stagione. Che potrebbe arrivare già tra domani e mercoledì.