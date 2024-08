Henrikh Mkhitaryan o Davide Frattesi? È questo, riferisce La Gazzetta dello Sport, il grande dubbio di formazione di Inzaghi per Inter-Lecce di sabato sera. Perché se l'armeno (anche se poco brillante a Genova) è atleticamente uno dei più in forma della squadra, l'ex Sassuolo freme per giocarsi le sue chance dopo l'assist al bacio per la doppietta di Thuram al Ferraris.

Per il match di San Siro il ballottaggio è aperto. Mkhitaryan è un punto fermo nelle gerarchie di Inzaghi, ma quest'anno - sottolinea la rosea - il tecnico potrebbe "affidarsi a chi si rivela maggiormente risolutivo, con valutazioni da aggiornare settimana dopo settimana". Che, a questo giro, potrebbero riguardare anche Frattesi.

