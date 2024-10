L'Inter torna a splendere e con essa le sue stelle. La Gazzetta dello Sport evidenzia le buonissime prestazioni in particolare di Mkhitaryan, ispiratissimo, Lautaro, ancora in gol dopo essersi sbloccato a Udine, e Calhanoglu, gran punizione per stappare il match.

In particolare, ecco brillare anche la stella di Taremi, anche lui a segno nella notte di San Siro dopo aver piazzato un doppio assist, prima per Arnautovic e poi per il capitano. Certo, la Stella Rossa non è la squadra di 30 anni fa e la distanza con i campioni d'Italia è evidente: il 4-0 finale - secondo la rosea - restituisce un solco che nel primo tempo, però, non s’era visto oltre alla punizione incantevole di Calha.

Come confermato, non c'era notte migliore per il turnover e la scelta di Inzaghi ha soddisfatto le attese. Adesso la classifica comincia a farsi interessante, i quattro gol daranno una bella mano. Dopo la sosta ci sarà la trasferta sul campo dello Young Boys, ieri seppellito sotto cinque reti dal Barcellona.