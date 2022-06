I dirigenti dell'Inter sono già al lavoro per rimpiazzare Milan Skriniar , destinato a lasciare Milano dopo cinque stagioni per trasferirsi al Paris Saint-Germain. Gli obiettivi in difesa dei dirigenti nerazzurri sono quelli noti: Gleison Bremer e Nikola Milenkovic , che potrebbero unirsi entrambi alla rosa di Simone Inzaghi se uscisse pure Stefan de Vrij (c'è l’interesse del Manchester United).

Il club nerazzurro sta tenendo vive due trattative parallele: da mesi, non è un mistero, stanno trattando l'acquisto del centrale brasiliano del Torino, per il quale non sono disposti ad andare oltre quota 30 milioni di euro, magari inserendo nell’affare una pedina tecnica di gradimento alla controparte che ha fissato il prezzo del suo gioiello a 50 mln. Nel mentre, Piero Ausilio si è già mosso di persona per il difensore della Fiorentina, da sempre un suo pallino, riallacciando i rapporti con l'agente Fali Ramadani, incontrato pure di recente a Londra: la trattativa potrebbe favorita dalla promessa fatta da Comisso al giocatore di di esser liberato a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro dopo il rinnovo. Non è una clausola scritta, specificano i colleghi della rosea, ma una sorta di patto sulla parola. "E' chiaramente una situazione che ingolosisce la società nerazzurra: per caratteristiche, il difensore sarebbe il sostituto ideale di Skriniar", la chiosa del pezzo.