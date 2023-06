Il grande dubbio di formazione in vista della finale di Istanbul è soprattutto quello che riguarda l'attacco: chi con Lautaro? Dzeko o Lukaku? Meglio affidarsi alla classe del bosniaco, continuando sul solco fin qui vincente in Champions, oppure lanciare la potenza di Lukaku, tornato in condizioni smaglianti dopo una stagione tribolata?

"Inzaghi si prenderà tutto il tempo a disposizione per decidere chi dei due affiancherà Lautaro Martinez a Istanbul. E la scelta condizionerà anche l’atteggiamento in campo della squadra - spiega la Gazzetta dello Sport -. Romelu ha bisogno di spazi, di campo da attaccare. Ma questo particolare potrebbe spingere Inzaghi a giocarsi la carta Lukaku a gara in corso, quando magari il City calerà d’intensità e lascerà qualche spazio in profondità. Il piano tattico sembrerebbe già scritto: ripartenze immediate a cercare subito la punta in verticale. Con i difensori in prima battuta, ma anche col regista in mezzo al campo e – perché no – direttamente col portiere, perché Onana ha il piede per raggiungere il belga lì dove può fare male. Dall’inizio o a gara in corso, Lukaku sembra destinato a un ruolo chiave nel match".

