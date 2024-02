La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sui "casi" post Roma-Inter che hanno riguardato Acerbi e Inzaghi. Secondo la rosea, la Procura federale ha deciso di aprire un fascicolo sul difensore ma non sul tecnico.

Acerbi aveva risposto con il dito medio verso quel settore dell'Olimpico che gli aveva dedicato il coro "devi morire", mentre il tecnico, squalificato, aveva parlato al telefono con il suo staff tra primo e secondo tempo.

Il giocatore sarà ascoltato nei prossimi giorni pure per chiarire se tra i cori ricevuti ci fossero riferimenti alla malattia da lui affrontata e battuta (potrebbero configurarsi le attenuanti): è facile che si arrivi al patteggiamento con multa, mentre con un deferimento si rischierebbe la squalifica. Si è invece deciso di non procedere contro Simone Inzaghi per la telefonata in vivavoce ai suoi giocatori nell’intervallo, pratica vietata dal regolamento visto che il tecnico era squalificato. Ad ogni modo, Chiné potrebbe comunque sentire Bastoni che nel post gara aveva svelato la chiamata in vivavoce.

