L'Inter vuole integrare un nuovo centrale in rosa e il nome cerchiato in rosso sul taccuino degli uomini mercato è Mario Hermoso, ancora senza rinnovo nell'Atletico Madrid. Esperienza, qualità e un contratto in scadenza fra poche settimane: i dirigenti nerazzurri fiutano l'affare e Inzaghi ha già dato il suo ok.

Come riferisce la Gazzetta, le mosse ufficiali sono rimandate a quando lo scudetto sarà ufficialmente vinto, ma c’è comunque margine per un quadriennale o quinquennale a circa 5 milioni più bonus a stagione. Allo staff tecnico piace parecchio anche per la duttilità (braccetto di sinistra o perno centrale).

Occhio alla Premier (West Ham e Aston Villa su tutte) e all'Arabia. Molto passerà proprio dalla scelta personale di Hermoso.