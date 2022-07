L’Inter non ha fretta di vendere i big, dovrà chiudere il bilancio del mercato in attivo di 60 milioni entro il prossimo giugno e ha margine di tempo per trovare la quadra. È quanto ribadisce La Gazzetta dello Sport , precisando comunque che di fronte a un’offerta importante nessuno è ritenuto incedibile.

Offerta che non sembra, almeno al momento, poter arrivare dal PSG per Milan Skriniar: ecco perché bisogna però fare attenzione anche a Denzel Dumfries, che oltre al Manchester United vanta un altro estimatore in Premier League. "Il Chelsea è notoriamente tra i club che hanno messo gli occhi sull’esterno olandese: con una proposta vicina ai 40 milioni di euro, l’Inter non potrà non vacillare", scrive la rosea.