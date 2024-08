Si riparte da Denzel Dumfries. L'olandese è tornato come da programma dalle ferie assieme al connazionale De Vrij, si è messo subito a disposizione di Inzaghi e ben presto apporrà la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, ieri Ausilio ha incontrato l'agente dell'esterno: mancano ormai solo pochi dettagli dopo l'ok all'offerta da 4 milioni a stagione più bonus. Storia completamente ribaltata rispetto allo scorso inverno quando Dumfries appariva restio all'ok: con i mesi l'ex PSV ha capito che in fondo l'opzione migliore era quella di restare a Milano, per la felicità di tutte le parti in causa, non ultima quella di Inzaghi.