"Denzel Dumfries è stato bravo al Mondiale, irreale negli ottavi contro gli Stati Uniti: un gol e due assist. Sulla partita, il marchio della doppia D. L’Inter lo ha preso dopo averlo visto in un’altra grande manifestazione, l’Europeo, e non è escluso che sia il Mondiale a proiettarlo in un’altra dimensione". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che insiste dunque sullo scenario che vede l'olandese via da Milano a giugno. L’Inter per lui chiede 60 milioni anche se, in caso di offerta, accetterebbe meno. "Per ragioni di bilancio, non è nella condizione di dire no a maxi proposte. Il Chelsea è il grande indiziato: è possibile che si presenti nei prossimi mesi con l’offerta per l’estate, senza dimenticare l’interesse di altri club (Bayern?). L’Inter così ha cominciato a guardarsi intorno per cercare un sostituto", assicura la rosea.