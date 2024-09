Nella rifinitura di ieri Inzaghi sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il derby. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Dimarco sta bene e sarà titolare a sinistra, mentre destra Dumfries è avanti nel ballottaggio con Darmian. Poi la conferma degli altri big e nessuna svolta tattica, anche se nella testa del tecnico nerazzurro è chiara la zona di campo nella quale pensa di poter mettere in seria difficoltà il Milan: la sua fascia sinistra, ovvero la destra rossonera.

"Lì dove Dimarco è pronto a mettere in pratica un movimento a mezzaluna in grado di farlo diventare praticamente un terzo attaccante, sulla stessa linea di Lautaro e Thuram" spiega la rosea, sottolineando l'asse che vede spesso protagonista il laterale azzurro e Bastoni.

