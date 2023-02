Anche ieri sera, Hakan Calhanoglu ha spaccato il derby in due prendendosi sia applausi che insulti dalle rispettive Curve prima, durante e dopo la partita. Al triplice fischio, però, il turco ha pensato solo a gioire con tutta l'Inter per aver battuto la sua ex squadra, un successo dal sapore unico dopo il quale, si legge sulla Gazzetta dello Sport, il turco "avrà ripensato alla sua teoria del karma che starebbe tornando indietro ai milanisti" di cui aveva parlato in Arabia Saudita dopo il trionfo in Supercoppa "perché il ricordo della festa scudetto, con frasi e toni spiacevoli diretti verso di lui, gli sono andati di traverso".