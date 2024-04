La Gazzetta dello Sport conferma la notizia filtrata da Appiano Gentile dopo l'allenamento odierno dell'Inter, a tre giorni dal derby di Milano che può consegnare lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri: Juan Cuadrado, rientrato tra i convocati domenica sera contro il Cagliari dopo l'operazione di dicembre al tendine d'Achille sinistro, non sarà a disposizione contro il Milan perché fermato da un leggero affaticamento muscolare, un problema quasi fisiologico dopo la lunga inattività del colombiano. In questi giorni, spiega la rosea, continuerà a lavorare a parte con l'obiettivo di ritornare in campo con la maglia della Beneamata sulle spalle per le ultime volte, visto che a fine stagione dirà addio.

Detto dell'ex Juve, gli altri nerazzurri stanno tutti bene, con Inzaghi che avrà l'imbarazzo della scelta anche grazie ai ritorni di Lautaro e Pavard dalle rispettive squalifiche. L'unico dubbio, si legge, è a destra tra Darmian e Dumfries, ma non sono escluse sorprese.

