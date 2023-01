Domani sera l'Inter torna in campo a Cremona e Inzaghi dovrà per forza di cose optare per qualche cambio di formazione. Il tecnico nerazzurro deve comunque fare a meno degli squalificati Skriniar e Barella e dell'infortunato Brozovic. A centrocampo Gazzetta.it vede come favorito Gagliardini, con Darmian nei tre dietro e Dumfries sulla corsia di destra. Dzeko e Acerbi verso il rientro dal 1' dopo la panchina condivisa contro l'Empoli.

