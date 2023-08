Joaquin Correa è stato messo sul mercato e le amichevoli in Giappone hanno rafforzato l'idea dell'Inter di privarsi dell'argentino dopo un biennio deludente. "Da settimane si vocifera di un interesse non meglio specificato dall’Arabia Saudita per il Tucu. In effetti alcuni intermediari hanno sondato il terreno per verificare la possibilità di un trasferimento. Ma fin qui nessun club ha avanzato realmente un’offerta - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Non sono esclusi sviluppi in tal senso, ma ad oggi l’Inter è senza proposte concrete in mano. Per la verità, a giugno al giocatore sono arrivate proposte da due società, una dalla Spagna e un’altra dalla Premier League. Ma nessuna delle due prevedeva l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. È la condizione che chiede l’Inter per liberare l’argentino". Un prestito, infatti, non risolverebbe la questione, considerando che poi i nerazzurri dovrebbero comunque andare sul mercato per completare l'attacco.

In tal senso, resiste il nome di Folarin Balogun dell'Arsenal. "Balogun al posto di Correa vorrebbe dire di fatto aver rivoluzionato il reparto offensivo rispetto alla scorsa stagione: dei quattro attaccanti finalisti ad Istanbul, resterebbe solo Lautaro. Ma a quel punto Inzaghi avrebbe un reparto completo anche per caratteristiche, oltre che per prospettive e margini di crescita", si legge.

