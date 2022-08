Questa sera Skriniar ritroverà per la prima volta la maglia da titolare con l'Inter in un test ufficiale, dopo il recupero dall’infortunio patito con la sua Slovacchia e le insistenti voci di mercato. "Per carità, la situazione intorno allo slovacco non può esser definita del tutto tranquilla - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Ma il silenzio va festeggiato, almeno così la pensa il tecnico. Che comunque ha avuto modo di parlare a lungo con il giocatore e con Dumfries - altro big a rischio cessione - nei giorni scorsi, ottenendo in cambio le risposte che cercava".