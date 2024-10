Non ci sono indagati tra i tesserati di Inter e Milan nell'inchiesta che riguarda gli ultras. Come spiegato ieri dai magistrati, i due club sono ritenuti "parte lesa".

Ma - sottolinea la Gazzetta dello Sport - la procura di Milano ha comunque avviato quello che tecnicamente è un "procedimento di prevenzione" nei confronti di Inter e Milan, dopo il blitz che ha spazzato via i vertici delle due curve, per le attività illecite e le infiltrazioni della criminalità. Cosa rischiano le società? Secondo la rosea, il rischio è quello di finire in amministrazione giudiziaria qualora non dovessero riuscire a dimostrare di non avere alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato. Una sorta di "amministrazione controllata" la prospettiva più estrema che si scongiura innalzando i controlli organizzativi, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti.

I due club si sono messi immediatamente a disposizione degli inquirenti e dal quadro dell'inchiesta sono emerse "carenze organizzative" per quanto riguarda i nerazzurri proprio nella gestione dei rapporti con la tifoseria. Giudicati inefficaci i controlli per l'accesso allo stadio con troppi ingressi senza regolare biglietto e intimidazioni agli steward. Inoltre, sono stati forniti tagliandi a soggetti legati alla criminalità, che hanno poi effettuato guadagni rivendendo tali tagliandi a prezzi maggiorati per la finale di Champions League del 2023.