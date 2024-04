Quanto vale oggi Valentin Carboni? E qual è la volontà dell'Inter? Dopo l'anno di prestito al Monza particolarmente fruttuoso, il club nerazzurro sa bene che per il giovane talento argentino ci potrà essere la fila di pretendenti. D'altronde - come ricorda la Gazzetta dello Sport - già lo scorso gennaio, la Fiorentina aveva messo sul piatto 20 milioni: no secco. Oggi può valere pure il doppio...

L'idea potrebbe anche essere quella di farlo ulteriormente maturare fuori Milano, ma nessuno in viale della Liberazione vuole perdere il controllo di un giocatore che tutti pensano diventerà un campione. E non è da scartare l'idea di metterlo a disposizione di Inzaghi per completare il reparto offensivo.

Da verificare, eventualmente, la sua adattabilità al 3-5-2 inzaghiano, considerando che lui è fondamentalmente un fantasista bravissimo a partire da destra rientrando sul mancino. Come detto, di questi tempi nulla può essere escluso in partenza: Valentin, costo 40 milioni, piace anche all’estero e, in caso di offerta vicina a quella cifra, difficilmente potrebbe essere trattenuto. Terza via? Essere inserito in una trattativa un po' come fatto con Fabbian la scorsa estate.

