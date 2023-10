Almeno dieci giorni di stop per Juan Cuadrado: continua il calvario del colombiano, più ai box che in campo da quando è a Milano. "Assenza certa per la prima sfida di San Siro contro il Salisburgo di martedì prossimo e corsa contro il tempo per ritrovarlo a disposizione per il ritorno in Austria l’8 novembre - spiega la Gazzetta -. Il colombiano ha sofferto un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva colpito nel corso della sosta nazionali di settembre.

Ieri l’Inter ha fatto sapere che il giocatore ha già cominciato un nuovo percorso riabilitativo e le condizioni verranno valutate la prossima settimana. Tra l’altro, lo stesso Cuadrado aveva evitato la convocazione per la Colombia per allenarsi e rimettersi in sesto".