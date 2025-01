Un'Inter incerottata ma vittoriosa a Venezia. La situazione dell'infermeria in casa nerazzurra è complessa e oggi la Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione tra rientri imminenti ed altri meno.

Dopo i minuti di ieri di Pavard, out dallo scorso 26 novembre, contro il Bologna, Inzaghi recupererà anche altre due pedine. Acerbi dovrebbe andare in panchina mercoledì sera, mentre Calhanoglu ha discrete possibilità di far parte dell'undici di partenza contro Italiano.

Potenzialmente più delicata la situazione di Mkhitaryan che soffre di un affaticamento all’adduttore destro: come spiega la rosea, la natura del problema si capirà oggi con gli esami strumentali programmati all’Humanitas di Rozzano. Per il resto, Correa si rivedrà solo la prossima settimana, mentre per Bisseck bisognerà attendere la trasferta di Lecce del 26 oppure il derby col Milan del 2 febbraio.