Buchanan è virtualmente un giocatore dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il canadese si imbarcherà per Milano nella giornata di domani, una volta sistemati tutti i dettagli burocratici, per poi svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i nerazzurri (di Milano). Numeri confermati: 7+3 di bonus al Club Brugge e 1,5 netti a stagione fino al 2028 per il ragazzo. Non si esclude la convocazione per il Verona, match in programma al Meazza sabato alle 12.30.

Ma cosa può dare in più Buchanan a quest'Inter, oltre ovviamente a coprire il buco lasciato da Cuadrado? Come sottolinea la Gazzetta, il canadese ha nelle corte quelle qualità da "solista" che mancano alla rosa di Inzaghi. La squadra ha un'attitudine chiara, collettiva, spende molto per creare e arrivare a segnare. Ecco, Buchanan è uno che dribbla, punta l'uomo ripetutamente, ha guizzi individuali. E allora tutto diventerebbe meno dispendioso. Thuram, quello che dribbla di più, è solo 17esimo in Serie A nella speciale classifica. Inzaghi non vede l'ora...

