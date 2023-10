Nel 'turnover scientifico' di Simone Inzaghi sono tre i calciatori che fin qui stanno trovando meno spazio di tutti. Si tratta di Yann Bisseck, Davy Klaassen e Juan Cuadrado. Seppur per motivi diversi, come sottolinea Gazzetta.it i tre rinforzi estivi hanno collezionato fin qui un minutaggio inferiore ai 100 minuti. I tre calciatori in questa sosta hanno continuato a lavorare per provare a convincere il tecnico.

Il difensore è stato schierato per appena 7', oscurato dall'arrivo di Benjamin Pavard. Il 22enne di Colonia è consapevole di partire dietro nelle gerarchie rispetto ai suoi compagni e al momento può solo continuare a lavorare in attesa di un'occasione, che comunque arriverà. 59' invece i minuti in campo per Klaassen, anche lui chiuso dalla sovrabbondanza a centrocampo. Allo stato attuale l'olandese ha il compito di sostituire Mkhitaryan quando necessario, ma non è da escludere un suo impiego da trequartista-attaccante aggiunto vista la penuria che in questo momento affligge il reparto avanzato.

Discorso diverso invece per l'esterno colombiano, frenato fin qui da guai fisici che non gli hanno permesso di far rifiatare Dumfries. Alla ripresa del campionato l'ex Juventus dovrebbe essere al meglio e potrà dunque tornare a dare il suo contributo alla causa, visto che l'olandese arriverà da un doppio impegno in Nazionale.