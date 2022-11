Archiviata la schiacciante vittoria per 6-1 contro il Bologna , l'Inter di Simone Inzaghi è già al lavoro per preparare l'ultima partita del 2022: la squadra nerazzurra farà visita domenica a pranzo all' Atalanta di Gasperini , con l'obiettivo di vincere il primo scontro diretto della stagione. Solo una leggera seduta di scarico e qualche esercizio rigenerante per tutto il gruppo questo pomeriggio ad Appiano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic si candida ad una maglia da titolare in cabina di regia davanti alla difesa, con il ritorno di Calhanoglu sul centrosinistra. A completare il terzetto Barella, con Mkhitaryan in panchina. Solito ballottaggio in difesa: De Vrij, Acerbi e Bastoni si contendono due maglie al fianco di Skriniar. Sulla sinistra si va verso la conferma di Dimarco, così come quella di Dumfries sulla destra. In avanti toccherà ancora alla coppia Lautaro-Dzeko.