"Inter-Juve è stata una spassosa commedia all’italiana". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del pirotecnico 4-4 di San Siro. Per la rosea, non è stato un Derby d'Italia di alta qualità, visti i molteplici errori soprattutto difensivi. Ne esce meglio Thiago Motta, sebbene la sua difesa finora di ferro prenda 4 gol in una volta sola e venga preso a pallate dai nerazzurri per gran parte del secondo tempo.

E i campioni d'Italia di Inzaghi? L’Inter ha confermato due verità contraddittorie: di poter essere ancora dominante come nella stagione scorsa, la più forte di tutti, ma anche di non poterlo più essere per 90’. Insomma, per la Gazzetta non è stata "vera Inter". Le amnesie difensive si ripetono dalla prima giornata e i numeri sono impietosi: un anno fa, dopo 9 giornate, l’Inter aveva subito 5 gol. Oggi sono già 13. L’assenza di Calhanoglu pesa, non soltanto in regia, ma anche nel filtro di centrocampo. È come se l’Inter riuscisse a giocare come prima, ma non a imporsi la concentrazione feroce che serve per conservarne i frutti. Un gigante dai piedi d’argilla.