Marcus Thuram resta uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro. L'attaccante francese, in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach nel 2023, è stato vicinissimo all'Inter prima dell'infortunio rimediato nell'estate 2021. La dirigenza nerazzurra è pronta a tornare all'attacco e potrebbe anche anticipare il suo arrivo nella finestra invernale di calciomercato perchè la concorrenza aumenta: dopo il Bayern Monaco, come riportato dal The Sun, c'è da fare i conti anche con il Newcastle.