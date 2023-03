Il futuro di Romelu Lukaku rimane in bilico, a causa di una stagione finora deludente, inficiata soprattutto dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo per molte settimane. Beppe Marotta recentemente, a domanda diretta ha evidenziato come l'attaccante belga sia all'Inter solo in prestito e a fine stagione tornerà al Chelsea, salvo trattare successivamente un eventuale nuovo prestito in nerazzurro.

Secondo Football Insider, che ha interpellato una fonte vicia alla vicenda, il club italiano non pare intenzionato a rinnovare il prestito del classe '93 e questa decisione rappresenterebbe un problema per il Chelsea, rassegnato a subire un'enorme perdita finanziaria pur di cederlo la prossima estate. Lukaku è stato anche accostato a Everton e Aston Villa, ma si ritiene che un tale trasferimento non sia realistico per nessuna delle due società inglesi. Le migliori squadre europee sono tutt'altro che interessate al centravanti belga, alla luce della sua attuale stagione all'Inter e dopo quella del suo ritorno a Londra. Fonti a conoscenza della sua situazione hanno rivelato che il Chelsea probabilmente dovrà accettare di ridurre il prezzo del cartellino di circa 30 milioni di sterline per trasferire a titolo definitivo Lukaku, solo due anni dopo aver speso 97,5 milioni di sterline per riportarlo in maglia Blues.